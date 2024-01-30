Борьба с морозом: как разморозить двери автомобиля без повреждений

Автоэксперт Рузанов нашел легкие способы открыть примерзшую дверь автомобиля

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Перепады температур всегда были довольно распространенным явлением в русской зиме, и поэтому водители регулярно сталкиваются с проблемой примерзания дверей к уплотнителям и замков в дверях. Как поступить в таких ситуациях, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

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"Примерзшая дверь автомобиля — это частое явление в морозное утро. Если не удается открыть дверь после разблокировки замка, лучше избегать излишнего усилия и не слишком сильно дергать за ручку. Механизмы дверных замков в современных автомобилях часто не выдерживают физических усилий владельцев. Важно помнить, что большая часть деталей замков в автомобилях изготовлена из пластика", — отметил Алексей Рузанов.

Если дверь уже примерзла, первое, что следует сделать, по мнению эксперта, — постучать по периметру рамки двери, чтобы разрушить лед в уплотнителе и освободить ее от ледяных "оков".

Если открыть водительскую дверь таким образом не удается, стоит попробовать сделать то же самое с любой из трех других дверей, например, с передней пассажирской, посоветовал эксперт.

"Возможно, передняя пассажирская дверь откроется быстрее после нескольких манипуляций с постукиванием и нажиманием на уплотнитель. Здесь можно приложить немного усилий и настойчивости, особенно нажимая на дверь", — добавил Алексей Рузанов.

Владельцы хэтчбеков или кроссоверов, при необходимости, могут попасть в салон через багажник, потому что он реже всего примерзает на "намертво", чем двери. В конечном итоге, если все прошло успешно, достаточно включить "печку" и прогреть салон — тогда все двери оттаяют и откроются легко изнутри.

Эксперт также напомнил, что в любом случае не следует использовать "дедовские" или "народные" методы с кипятком, огнем или феном, так как это может вызвать более серьезные проблемы, чем просто примерзшие двери.