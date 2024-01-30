Секреты современных автомобилей: скрытые функции, о которых вы, возможно, не знали

Автоэксперт Рязанов нашел секретные функции машин, о которых знают не все водители

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили часто обладают рядом "скрытых" возможностей, о которых их владельцы могут быть не в курсе, сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов. Одной из таких функций является возможность коррекции положения ремня безопасности.

Фото: openverse by RayBaldwin is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, в некоторых автомобилях можно вертикально настроить положение крепления ремня, просто зажав фиксатор.

"Также стоит отметить возможность предотвращения ослепляющего эффекта от заднего вида, если на зеркале заднего вида установлен светодиод — это индикатор того, что зеркало является электрохромным", — добавил Максим Рязанов.

Кроме того, с 2008 года зарубежные автомобили оснащаются системой контроля давления в шинах (TPMS), предупреждающей о снижении давления более чем на 25%. Согласно эксперту, эта функция все еще редко встречается в бюджетных и отечественных автомобилях.