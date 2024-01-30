Секреты современных автомобилей: скрытые функции, о которых вы, возможно, не знали

Современные автомобили часто обладают рядом "скрытых" возможностей, о которых их владельцы могут быть не в курсе, сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов. Одной из таких функций является возможность коррекции положения ремня безопасности.
По его словам, в некоторых автомобилях можно вертикально настроить положение крепления ремня, просто зажав фиксатор.
"Также стоит отметить возможность предотвращения ослепляющего эффекта от заднего вида, если на зеркале заднего вида установлен светодиод — это индикатор того, что зеркало является электрохромным", — добавил Максим Рязанов.
Кроме того, с 2008 года зарубежные автомобили оснащаются системой контроля давления в шинах (TPMS), предупреждающей о снижении давления более чем на 25%. Согласно эксперту, эта функция все еще редко встречается в бюджетных и отечественных автомобилях.
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