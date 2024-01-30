Водителям рассказали, какие системы автомобиля больше всего страдают от сильных морозов

С приходом сильных морозов увеличивается количество посещений автолюбителями автосервисов, сталкивающихся с типичными сезонными проблемами.
В интервью "Российской газете" технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, рассказал о системах автомобилей, которые наиболее подвержены негативному воздействию холода.
По словам эксперта, в холодное время года владельцы автомобилей часто обращаются в сервис с жалобами на утечки технических жидкостей из двигателя, коробки передач и системы ГУРа. Это связано с тем, что при низких температурах сальники могут выдавливаться, резиновые прокладки становятся твердыми и сжатыми, а пластиковые элементы становятся хрупкими.
На автосервис также поступают "замороженные" автомобили — машины, не способные завестись в мороз. Одной из основных причин этого является разрядка аккумулятора, а также проблемы с качеством топлива, особенно у дизельных автомобилей.
Зимой подвержена негативному воздействию также подвеска автомобиля. Например, сайлентблоки и пыльники "гранат" требуют замены после сильных холодов. Также возможны проблемы со стойками амортизаторов.
Алексей Рузанов подчеркнул, что в зимний период из-за перепадов температур могут выйти из строя любые резинотехнические детали автомобиля.
При этом особенно под угрозой оказываются те автомобили, у которых владельцы не провели необходимое техническое обслуживание, не проверили уровень технических жидкостей и не заменили изношенные детали.
"Как правило, первыми отказывают те детали и элементы, которые требовали обслуживания и ремонта. При этом не имеет значения марка и модель автомобиля, а даже год выпуска не так важен, как регулярное тщательное обслуживание", — подчеркнул Рузанов.
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