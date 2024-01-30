Эффективный прогрев в зимних условиях: советы экспертов по подготовке автомобиля к движению

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Названы четыре причины, почему греть двигатель зимой нужно дольше

1:59
Авто

Оптимальное время прогрева двигателя в зимний период и необходимость в этом вопросе давно стали одними из самых обсуждаемых и спорных тем среди владельцев автомобилей. В отчете журнала "За рулем" описаны сценарии, при которых рекомендуется уделять этому процессу больше внимания.

Названы четыре причины, почему греть двигатель зимой нужно дольше
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

В первую очередь, длительный прогрев может быть необходим в случае, если парковка не была освобождена от снега, и под автомобилем скопилось большое количество снега. Выезд из "снежного плена" требует от двигателя большего усилия, следовательно, рекомендуется прогревать его дольше, чем обычно.

Эксперты советуют, что если парковка и выезд из двора хорошо очищены от снега, то двигателю не требуется значительной предварительной подготовки. В таком случае рекомендуется плавно трогаться с места и медленно выезжать из двора.

Во-вторых, необходимо учитывать характер дороги, на которую собирается направляться автомобиль. Если ожидается попадание в пробку сразу после старта, то двигатель хорошо прогреется и в процессе движения. В случае выезда на оживленную скоростную магистраль, увеличение времени прогрева может быть разумным и правильным решением, по мнению специалистов.

В-третьих, важно учитывать тип трансмиссии у автомобиля. Если автомобиль оснащен "автоматом", его можно прогреть, переключая режимы. В случае механической коробки передач прогрев происходит одновременно с двигателем. Поэтому, при наличии механической коробки передач, стоит уделить этому процессу немного больше внимания, чтобы продлить срок службы как двигателя, так и коробки передач.

И, наконец, четвертый случай, когда требуется более длительный прогрев, наступает, если стекла автомобиля после ночной стоянки покрыты изнутри инеем или наружу образовался лед. В случае отсутствия электрического обогрева лобового стекла, необходимо дождаться, пока теплый воздух из "печки" освободит стекла от мороза.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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