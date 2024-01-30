Зимний мастер-класс: как сохранить чистоту стекол в автомобиле

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Автоэксперт Рузанов назвал рабочий лайфхак от замерзающих стекол в автомобиле

1:33
Авто

Для предотвращения замерзания и запотевания стекол автомобиля не достаточно единичных усилий; эта проблема стандартна зимнее время. Директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, поделился с "Российской газетой" подходом к её решению.

Автоэксперт Рузанов назвал рабочий лайфхак от замерзающих стекол в автомобиле
Фото: Openverse by AhmadElq is licensed under CC BY-SA 4.0

Обсуждая причины, по которым стекла в салоне автомобиля замерзают, он отметил, что изморозь образуется из-за разницы температур между салоном и окружающей средой.

"Если вы садитесь в машину, не очистив снег с обуви и одежды, и еще оставили щетку в салоне, прогрев салона приводит к запотеванию стекол. Салон становится теплым и влажным, что вызывает конденсацию на окнах. После поездки, когда вы приходите домой, выключаете двигатель, а машина остается на морозе, влага превращается в лед", — объяснил он.

Чтобы избежать этой проблемы, Рузанов подчеркнул необходимость минимизации попадания влаги в салон автомобиля. Перед сидением в машине важно отряхнуть снег с обуви и одежды, а также вылить всю воду с ковриков после каждой поездки.

"Регулярное проветривание вашего автомобиля также важно. Если вы сбалансируете температуру в салоне и на улице, прежде чем оставить машину на ночь, вы сможете избежать обледенения стекол", — рекомендовал эксперт.

Он также предложил проверить состояние фильтра салона, поскольку забившийся фильтр может пропускать влагу в салон. Замена фильтра, по словам Рузанова, является небольшими затратами по сравнению с положительным влиянием на автомобиль и здоровье пассажиров и водителя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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