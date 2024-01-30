Штраф в 5 тысяч рублей и арест до года: ГИБДД накажет за нарушение этой статьи

Сертификация и безопасность: как избежать штрафов при замене компонентов вашего авто

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Не все владельцы автомобилей осведомлены о том, что существуют определенные компоненты в их транспортных средствах, замена которых подлежит одобрению со стороны ГИБДД. В случае нарушения данного правила, водителям грозит наложение штрафа в соответствии со статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Сумма штрафа может достигать 5000 рублей, а также предусмотрена возможность ареста на период от шести месяцев до года.

Определенные элементы кузова, включая бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, фары головного света, задние фонари, диски, внешние зеркала и другие детали, обязательно должны пройти сертификацию в специализированной лаборатории.

Это связано с тем, что отделение этих компонентов от автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия или при высокой скорости может представлять потенциальную опасность для других участников движения.

Замена заводского бампера на неоригинальный экземпляр без соответствующего разрешения специализированной лаборатории является неприемлемой. Для установки нештатного бампера водитель должен проверить его сертификацию и зарегистрировать все изменения в ГИБДД.

Критерием также является качество бампера, которое должно соответствовать стандартам ударопрочного пластика. Аналогичные требования действуют и в отношении замены стекол и зеркал на автомобиле.

В отношении деталей интерьера, таких как руль, кресла и другие элементы салона, важно помнить, что они разработаны с учетом обеспечения максимальной безопасности для водителя и пассажиров. Поэтому их самостоятельная замена также подлежит запрету.

Замена колес на не рекомендованные производителем может повлиять на функциональность автомобиля. Использование дисков нестандартных размеров может увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию, что, в свою очередь, может вызвать ошибки в работе спидометра и негативно сказаться на безопасности автомобиля.