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Штрафы и ограничения: что происходит при замене деталей без согласования с ГИБДД

В ГИБДД рассказали о деталях, замена которых без разрешения грозит штрафом

1:35
Авто

Многие водители часто не осведомлены о том, что для замены определенных деталей автомобиля необходимо получить разрешение от ГИБДД. Нарушение этого правила может повлечь за собой серьезные штрафы в соответствии со статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, сумма которых может достигать 5000 рублей, а также возможность ареста на срок от шести месяцев до года.

В ГИБДД рассказали о деталях, замена которых без разрешения грозит штрафом
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

К таким деталям относятся бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, фары головного света, задние фонари, диски, внешние зеркала и другие компоненты, которые обязательно должны пройти сертификацию в специализированной лаборатории. Эти детали могут представлять потенциальную опасность для других участников движения при поломке на высокой скорости или в случае ДТП.

Также важно отметить, что замена заводского штатного бампера на неоригинальный экземпляр без соответствующего разрешения также является нарушением. Перед установкой нештатного бампера водитель должен проверить его сертификацию и зарегистрировать все изменения в ГИБДД.

Бампер обязательно должен быть изготовлен из ударопрочного пластика для обеспечения безопасности. Те же требования касаются замены стекол и зеркал на автомобиле.

Помимо этого, следует отметить, что замена колес на не рекомендованные производителем может повлиять на функционал автомобиля. Установка нестандартных дисков может увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию, что может вызвать ошибки в работе спидометра и, следовательно, негативно сказаться на безопасности автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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