Мифы о прогреве двигателя: когда это действительно не нужно

Оказалось, что не всегда необходимо прогревать двигатель автомобиля. Александр Носко, директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, поделился информацией с изданием "Актуальные новости" о том, когда прогрев двигателя не имеет смысла.
По мнению эксперта, прогрев двигателя можно сравнить с короткими поездками. Поэтому, если владелец автомобиля не собирается выезжать в минусовые температуры, заводить двигатель нет необходимости. Бесполезный прогрев двигателя может повлечь ухудшение свойств моторного масла, что, в конечном итоге, приведет к неисправностям в работе двигательного агрегата.
Причина заключается в том, что во время прогрева на верхних патрубках системы вентиляции картера образуется конденсат. Если выключить двигатель через короткое время, этот конденсат может замерзнуть при низких температурах.
Более того, он может смешаться с моторным маслом, что приведет к увеличению жидкости в смеси. Такие обстоятельства могут стать причиной преждевременного выхода двигателя из строя и последующего капитального ремонта.
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