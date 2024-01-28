Трудно управлять: водителям рассказали о принципиальном недостатке китайских автомобилей

Эксперт Урюков отметил тонкие настройки шасси у китайских автомобилей и их влияние на управление

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского Политеха, Юрий Урюков, отмечает, что недостатком китайских автомобилей являются тонкие настройки шасси, что сказывается на управляемости машин на высоких скоростях и при объезде препятствий.

Фото: commons.wikimedia. org by Sophiasmith52982 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По мнению Урюкова, китайским маркам не хватает опыта в тонких настройках автомобилей. При сравнении топовых версий китайских кроссоверов с аналогичными автомобилями японских или европейских брендов, китайские машины проигрывают в ездовом комфорте.

Стоимость новых китайских автомобилей в среднем увеличилась на 11% за год, причем модели различных марок подорожали разными темпами. Средневзвешенная цена Haval снизилась на 2%, в то время как подержанные китайские автомобили удорожали в два раза, достигнув средней стоимости в 1,8 млн рублей.