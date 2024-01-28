Трудно управлять: водителям рассказали о принципиальном недостатке китайских автомобилей

Эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского Политеха, Юрий Урюков, отмечает, что недостатком китайских автомобилей являются тонкие настройки шасси, что сказывается на управляемости машин на высоких скоростях и при объезде препятствий.
По мнению Урюкова, китайским маркам не хватает опыта в тонких настройках автомобилей. При сравнении топовых версий китайских кроссоверов с аналогичными автомобилями японских или европейских брендов, китайские машины проигрывают в ездовом комфорте.
Стоимость новых китайских автомобилей в среднем увеличилась на 11% за год, причем модели различных марок подорожали разными темпами. Средневзвешенная цена Haval снизилась на 2%, в то время как подержанные китайские автомобили удорожали в два раза, достигнув средней стоимости в 1,8 млн рублей.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.