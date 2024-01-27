Сел в машину и ничего не видно: что делать, чтобы не замерзали стекла

Автоэксперт Рузанов рассказал, что нужно делать, чтобы не замерзали стёкла автомобиля: проветривайте

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Директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, поделился профилактическими советами по избежанию замерзания и запотевания стекол в автомобиле в зимнее время.

Фото: openverse by allispossible.org.uk is licensed under CC BY 2.0

Проблема образования изморози связана с разницей температур внутри салона и снаружи. Рузанов рекомендует минимизировать попадание влаги в салон, тряхнув снег с обуви и одежды перед посадкой в автомобиль. Выливание воды с ковриков после каждой поездки также помогает предотвратить запотевание.

Регулярное проветривание автомобиля и выравнивание температур перед оставлением машины на улице на ночь снижают риск обледенения стекол. Рузанов также советует проверять фильтр салона и при необходимости менять его, чтобы избежать пропуска влаги в салон.