Директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, поделился профилактическими советами по избежанию замерзания и запотевания стекол в автомобиле в зимнее время.
Проблема образования изморози связана с разницей температур внутри салона и снаружи. Рузанов рекомендует минимизировать попадание влаги в салон, тряхнув снег с обуви и одежды перед посадкой в автомобиль. Выливание воды с ковриков после каждой поездки также помогает предотвратить запотевание.
Регулярное проветривание автомобиля и выравнивание температур перед оставлением машины на улице на ночь снижают риск обледенения стекол. Рузанов также советует проверять фильтр салона и при необходимости менять его, чтобы избежать пропуска влаги в салон.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.