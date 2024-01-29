Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить

Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"

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"Проблема потребления масла", с которой сталкиваются многие российские водители, привлекает внимание различных подходов к ее решению. Некоторые предпочитают просто принять данное явление, в то время как другие обращаются за помощью в специализированные сервисы для проведения диагностики и ремонта двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

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Портал njcar представляет еще один способ решения этой проблемы — замену моторного масла.

Важно отметить, что чаще всего проблема потребления масла, известная как "масложор", возникает из-за износа цилиндро-поршневой группы. Тем не менее, иногда она может возникнуть по другим причинам, таким как неплотное прилегание прокладок или дефекты маслосъемных колпачков.

Если повышенное потребление масла вызвано износом цилиндро-поршневой группы, владельцу автомобиля стоит рассмотреть возможность использования масла повышенной вязкости, такого как 5W40 или 10W40. Однако следует заметить, что такое решение лишь временно снизит расход масла, не полностью устраняя проблему.

При выборе более вязкого масла важно придерживаться рекомендаций производителя, чтобы избежать возможных повреждений силового агрегата.