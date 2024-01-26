Водителям рекомендуют учитывать как плюсы, так и минусы бесключевого доступа к автомобилю. Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга "Ключавто" Александр Чепелев обратил внимание на важность установки дополнительных противоугонных компонентов для обеспечения безопасности транспортного средства.
Он отметил, что большинство новых автомобилей с бесключевым доступом также имеют заводской противоугонный комплекс, включая иммобилайзер в брелоке-ключе. Однако существует вероятность перехвата сигнала и угона, особенно при использовании ретрансляторов, которые позволяют злоумышленникам перехватывать сигнал ключа на расстоянии нескольких километров.
В сегменте премиум-автомобилей используются продвинутые технологии, такие как считывание биометрических параметров водителя и системы распознавания местоположения ключа. Однако важно осознавать, что защита бесключевого доступа от угона менее эффективна по сравнению с традиционными ключами.
Чтобы снизить риски, водители могут применять экранированные чехлы и пакетики для бесключевых брелоков, что поможет предотвратить перехват сигнала и укрепить безопасность автомобиля.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.