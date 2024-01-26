Ненужный доп или полезная вещь: правда о бесключевом доступе

Автоэксперт Чепелев рассказал о плюсах и минусах бесключевого доступа автомобиля

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Водителям рекомендуют учитывать как плюсы, так и минусы бесключевого доступа к автомобилю. Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга "Ключавто" Александр Чепелев обратил внимание на важность установки дополнительных противоугонных компонентов для обеспечения безопасности транспортного средства.

Фото: openverse by RayBaldwin is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что большинство новых автомобилей с бесключевым доступом также имеют заводской противоугонный комплекс, включая иммобилайзер в брелоке-ключе. Однако существует вероятность перехвата сигнала и угона, особенно при использовании ретрансляторов, которые позволяют злоумышленникам перехватывать сигнал ключа на расстоянии нескольких километров.

В сегменте премиум-автомобилей используются продвинутые технологии, такие как считывание биометрических параметров водителя и системы распознавания местоположения ключа. Однако важно осознавать, что защита бесключевого доступа от угона менее эффективна по сравнению с традиционными ключами.

Чтобы снизить риски, водители могут применять экранированные чехлы и пакетики для бесключевых брелоков, что поможет предотвратить перехват сигнала и укрепить безопасность автомобиля.