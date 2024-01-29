Замерзание антифриза: три причины и пять шагов по предотвращению проблем с охлаждением двигателя

Автоэксперты рассказали, в каких ситуациях антифриз в автомобиле может замерзнуть

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Антифриз — это специальная жидкость, предназначенная для предотвращения перегрева двигателя или его замерзания. Его состав включает спирты, которые остаются устойчивыми к кипению и замерзанию даже при экстремальных температурах.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Тем не менее, иногда антифриз может все же подвергнуться замерзанию в автомобиле. Портал "Тарантас Ньюс" пояснил, почему это может произойти, и как избежать подобных проблем.

Существует три основные причины, по которым антифриз может замерзнуть:

Неправильная пропорция . При использовании концентрированного антифриза необходимо разбавлять его дистиллированной водой в соответствии с инструкцией на упаковке, чтобы сохранить баланс температурного диапазона жидкости. В противном случае возможны нарушения баланса, приводящие к застыванию в сильные морозы или перегреву в жару.

. При использовании концентрированного антифриза необходимо разбавлять его дистиллированной водой в соответствии с инструкцией на упаковке, чтобы сохранить баланс температурного диапазона жидкости. В противном случае возможны нарушения баланса, приводящие к застыванию в сильные морозы или перегреву в жару. Естественное старение состава . Антифриз не является бессрочным и с течением времени теряет свои свойства. Рекомендуется менять его каждые 1-2 года или после преодоления диапазона пробега от 20 до 40 тысяч километров.

. Антифриз не является бессрочным и с течением времени теряет свои свойства. Рекомендуется менять его каждые 1-2 года или после преодоления диапазона пробега от 20 до 40 тысяч километров. Неправильный выбор состава. Важно учитывать рекомендации производителя вашего автомобиля, учитывая тип двигателя, климатические условия и особенности использования.

Таким образом, замерзание антифриза в автомобиле может быть вызвано различными причинами, но все они сводятся к ненадлежащему обслуживанию системы охлаждения.

Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно проверять уровень и состояние жидкости, своевременно производить замену и выбирать высококачественный продукт, соответствующий требованиям вашего автомобиля.