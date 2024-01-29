Полицейский выявил двойное правонарушение: как избежать двойного наказания

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда полицейский, останавливая за одно нарушение ПДД, при проверке документов выявляет еще одно правонарушение. Возникает вопрос: может ли полицейский наложить двойное наказание?
Согласно закону, за каждое совершенное правонарушение предусмотрен штраф. Тем не менее, иногда можно избежать двойного штрафа. Портал njcar.ru поясняет, в каких ситуациях это возможно.
Все зависит от того, насколько нарушения взаимосвязаны. Если они относятся к разным статьям или частям одной статьи КоАП и не являются результатом одного и того же действия, полицейский вправе выписать два отдельных постановления.
Например, если водитель превысил скорость и не пристегнул ремень безопасности, ему грозят два штрафа: 500 рублей за скорость и 1 тыс. рублей за ремень.
В случае, если нарушения произошли одновременно и являются последствием единого действия, полицейский должен выбрать более строгое наказание и выписать только один штраф.
Например, если водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, пересек стоп-линию и не предоставил дорогу пешеходам, ему придется заплатить штраф до 2,5 тыс. рублей за неуступление дороги, а не за каждое из трех нарушений.
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