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Полицейский выявил двойное правонарушение: как избежать двойного наказания

Может ли ГИБДД одновременно выписать сразу два разных штрафа

1:19
Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда полицейский, останавливая за одно нарушение ПДД, при проверке документов выявляет еще одно правонарушение. Возникает вопрос: может ли полицейский наложить двойное наказание?

Может ли ГИБДД одновременно выписать сразу два разных штрафа
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Согласно закону, за каждое совершенное правонарушение предусмотрен штраф. Тем не менее, иногда можно избежать двойного штрафа. Портал njcar.ru поясняет, в каких ситуациях это возможно.

Все зависит от того, насколько нарушения взаимосвязаны. Если они относятся к разным статьям или частям одной статьи КоАП и не являются результатом одного и того же действия, полицейский вправе выписать два отдельных постановления.

Например, если водитель превысил скорость и не пристегнул ремень безопасности, ему грозят два штрафа: 500 рублей за скорость и 1 тыс. рублей за ремень.

В случае, если нарушения произошли одновременно и являются последствием единого действия, полицейский должен выбрать более строгое наказание и выписать только один штраф.

Например, если водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, пересек стоп-линию и не предоставил дорогу пешеходам, ему придется заплатить штраф до 2,5 тыс. рублей за неуступление дороги, а не за каждое из трех нарушений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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