Об этом не рассказывают в автошколе: 4 вещи, которые помогут вытащить автомобиль из снега

Эксперты назвали 4 вещи, которые помогут достать автомобиль из снега: лопата, трос, нож, цепи

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В зимний период, особенно в снегопад, автомобили часто могут застревать в сугробах. "За рулем" перечислил четыре вещи, которые могут помочь вытащить автомобиль из снега:

Лопата: водители часто возят в багажнике снегоуборочные лопаты, которые могут быть полезны для раскола льда и расчистки снега.

Трос: незаменимый аксессуар, особенно если автомобиль засел в снегу. Рекомендуется выбирать динамическую стропу, рассчитанную на нужную нагрузку.

Нож: полезен для разрезания затянувшихся узлов на буксирном канате или веревке.

Цепи, ремни или сетка на колеса: эти аксессуары могут повысить проходимость автомобиля, если их правильно установить на колеса.

Важно правильно применять эти вещи для успешного вызволения застрявшего автомобиля.