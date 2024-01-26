В РФ будет продан новейший Lamborghini

В России выставят на продажу новый суперкар Lamborghini за несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на опубликованное объявление на портале "Авито".
Речь идет о Lamborghini Revuelto — это первый гибридный автомобиль концерна, оснащенный 6,5-литрoвым двигателем V12. Мотор обладает мощностью в 1015 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды.
Автомобиль вышел в производство в марте 2023 года, но его продажи начнутся во 2 квартале 2024 года. Цена на платформе — 130 миллионов рублей.
Ранее также сообщалось о том, что продажи автомобилей в сегменте люкс в РФ выросли на 16%. В стране удалось наладить параллельный импорт знаменитых брендов. Отмечается, что автомобили продаются в современной комплектации. На вторичном рынке самым популярным оказался трехлетний кроссовер BMW X5. Он может стоить около девяти миллионов рублей.
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