Секреты безопасности на льду: почему автомобиль с шипованными шинами может стать неуправляемым

Автоэксперт Ревин назвал причины, которые делают машину неустойчивой на зимней дороге

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Эксперт журнала "За рулем", Алексей Ревин, раскрыл ответ на вопрос: "Почему автомобиль, оборудованный качественными шипованными шинами, может проявлять неустойчивость на дороге в зимнее время?"

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Согласно мнению специалиста, на поведение автомобиля влияют нескольких факторов. В первую очередь, это состояние дорожного покрытия, а во-вторых, техническое состояние самого транспортного средства.

Например, сцепление с дорогой может ухудшиться из-за неравномерного покрытия (например, когда одно из колес наезжает на лед). Кроме того, даже высококачественные шины не спасут ситуацию, если водитель въехал в борозду или столкнулся с сильным боковым ветром на открытом участке дороги.

Также владелец может столкнуться с неустойчивостью автомобиля, если углы или параллельность передней и задней осей были нарушены в процессе установки колес. Кроме того, потеря сцепления с дорогой может произойти из-за незаблокированного колеса, например, если система тормозов срабатывает несинхронизированно при нажатии на педаль тормоза.