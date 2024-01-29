Выбор аккумулятора: как правильный подбор может продлить жизнь вашего автомобиля

Названы 10 причин, почему аккумулятор автомобиля быстро выходит из строя

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Автомобильный аккумулятор, так же как и другие компоненты, со временем требует замены. Эксперты портала "Актуальные новости" выявили 10 причин, по которым АКБ может выходить из строя быстрее.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Одной из причин является неправильный выбор аккумулятора, который может привести к его преждевременному износу. Использование некачественного или несовместимого с конкретной машиной АКБ может значительно ускорить процесс износа.

Также аккумуляторы подвергаются износу при экстремально низких или высоких температурах: в первом случае они быстро разряжаются, а во втором появляется конденсат.

Не рекомендуется заряжать аккумулятор несколько раз подряд, также следует избегать частых коротких поездок, которые могут привести к недостатку тока в аккумуляторе. Постоянная недозарядка также может ускорить износ. Длительное хранение аккумулятора не допускается.

Кроме того, полное разряжение аккумулятора и периодическое заведение машины не рекомендуется, поскольку электроника в автомобиле, такая как сигнализация и другие системы, постоянно потребляет энергию.