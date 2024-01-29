Выбор аккумулятора: как правильный подбор может продлить жизнь вашего автомобиля

Автомобильный аккумулятор, так же как и другие компоненты, со временем требует замены. Эксперты портала "Актуальные новости" выявили 10 причин, по которым АКБ может выходить из строя быстрее.
Одной из причин является неправильный выбор аккумулятора, который может привести к его преждевременному износу. Использование некачественного или несовместимого с конкретной машиной АКБ может значительно ускорить процесс износа.
Также аккумуляторы подвергаются износу при экстремально низких или высоких температурах: в первом случае они быстро разряжаются, а во втором появляется конденсат.
Не рекомендуется заряжать аккумулятор несколько раз подряд, также следует избегать частых коротких поездок, которые могут привести к недостатку тока в аккумуляторе. Постоянная недозарядка также может ускорить износ. Длительное хранение аккумулятора не допускается.
Кроме того, полное разряжение аккумулятора и периодическое заведение машины не рекомендуется, поскольку электроника в автомобиле, такая как сигнализация и другие системы, постоянно потребляет энергию.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.