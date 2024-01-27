Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моргенштерн* заявил, что ему закрыли въезд в Дубай
Когда лучше всего менять окна
Притягательность безвизового режима для туристов на Хайнань продолжает расти
Мама была права: почему нужно носить шапку зимой
Онколог Копосов назвал самый частый рак у мужчин: злокачественное образование предстательной железы
Сливочный суп с грибами и рисом: без хлопот готовится в мультиварке
Природное слабительное для собак, которое они ищут на прогулках: не мешайте ей поедать траву
Из-за провала контрнаступа ВСУ планы США меняются, не предусматривая возвращения территорий Украины
В России могут изменить порядок снятия автомобилей с учета
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать

ГИБДД объяснила, зачем инспектор спрашивает о том, когда последний раз выпивал водитель

0:48
Авто

Водители часто сталкиваются с вопросом о последнем употреблении алкоголя со стороны инспекторов ДПС. Представитель ГИБДД пояснил, что целью этого вопроса может быть направление водителя на медицинское освидетельствование при наличии подозрений в алкогольном опьянении. Инспекторы могут обращать внимание на признаки, такие как нечеткая речь, неадекватное поведение, запах алкоголя и другие.

ГИБДД объяснила, зачем инспектор спрашивает о том, когда последний раз выпивал водитель
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Водителям не обязательно признаваться в употреблении алкоголя, и у них есть право отказаться от ответа согласно Конституции РФ. Однако рекомендуется вежливо и спокойно отвечать, уточняя, что употребление было "давно" и указывая промежуток времени. Нецелесообразно выражать недовольство, так как это может стать поводом для дополнительных проверок и выявления других правонарушений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно

Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.

Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы
Жареная картошка с луком: простые правила
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему опытные хозяйки для мытья полов никогда не используют серую тряпку, а только красную
5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды
Бунт в США: Техасская Народная Республика и развал США или вечный Байден?
Бунт в США: Техасская Народная Республика и развал США или вечный Байден?
Последние материалы
Стоматолог Лосев назвал продукты для отбеливания зубов: фрукты и овощи
Прирост туристического потока из России на Кипр составил 45% в конце 2023 года
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса
С утра у Крыма дежурит высотный дрон-разведчик Global Hawk
3 крема для кожи вокруг глаз, которые избавят от утренних отеков
Причина ревности кошек оказалась до ужаса банальной, и вопрос совсем не в любви, как выяснилось
Похмельный макияж: 4 лайфхака, чтобы выглядеть идеально даже после бессонной ночи
Эксперт Виноградов рекомендует избегать версии Renault Duster с АКП на вторичном рынке
Трихолог Лопес назвала прически, которые приводят к облысению: пучки, дреды и брейды
Китайские летние шины завоевывают российский рынок: эксперты рассказывают о качестве и стоимости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников