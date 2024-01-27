Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать

ГИБДД объяснила, зачем инспектор спрашивает о том, когда последний раз выпивал водитель

0:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители часто сталкиваются с вопросом о последнем употреблении алкоголя со стороны инспекторов ДПС. Представитель ГИБДД пояснил, что целью этого вопроса может быть направление водителя на медицинское освидетельствование при наличии подозрений в алкогольном опьянении. Инспекторы могут обращать внимание на признаки, такие как нечеткая речь, неадекватное поведение, запах алкоголя и другие.

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Водителям не обязательно признаваться в употреблении алкоголя, и у них есть право отказаться от ответа согласно Конституции РФ. Однако рекомендуется вежливо и спокойно отвечать, уточняя, что употребление было "давно" и указывая промежуток времени. Нецелесообразно выражать недовольство, так как это может стать поводом для дополнительных проверок и выявления других правонарушений.