В Государственной Думе России принят законопроект, направленный на изменение процедуры снятия автомобилей с учета и введение уголовной ответственности за подделку договоров купли-продажи автотранспортных средств.
Согласно изменениям, снятие автомобиля с учета будет возможно в тот же день, если сделка заключена через портал госуслуг или нотариуса. Для сделок в письменной форме предусматривается более сложная процедура, и автоматическое снятие с учета невозможно.
Законопроект также предлагает ввести уголовную ответственность за подделку договоров и увеличить сроки нарушения правил регистрации, вводя штрафы для водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.