Снова меняют: ГИБДД изменила правила снятия и постановки машин на учет

В России могут изменить порядок снятия автомобилей с учета

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В Государственной Думе России принят законопроект, направленный на изменение процедуры снятия автомобилей с учета и введение уголовной ответственности за подделку договоров купли-продажи автотранспортных средств.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Согласно изменениям, снятие автомобиля с учета будет возможно в тот же день, если сделка заключена через портал госуслуг или нотариуса. Для сделок в письменной форме предусматривается более сложная процедура, и автоматическое снятие с учета невозможно.

Законопроект также предлагает ввести уголовную ответственность за подделку договоров и увеличить сроки нарушения правил регистрации, вводя штрафы для водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями.