Экономьте время и ресурсы: почему не стоит прогревать автомобиль без необходимости

Если поездка не планируется, нет необходимости прогревать двигатель автомобиля в холодную погоду, так как это может привести к серьезным поломкам силового агрегата, предупреждает директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко, в интервью "Российской газете".
"Если нет планов на длительную поездку, не стоит бесполезно запускать и прогревать автомобиль в отрицательных температурах. Это, также как и краткие поездки, может вызвать ухудшение свойств моторного масла, что впоследствии приведет к неисправностям в работе двигателя", — пояснил Носко.
Проблема заключается в том, что в процессе прогрева автомобиля в системе вентиляции картера образуется конденсат, который, смешиваясь с маслом, может попасть в двигатель. Это приводит к образованию эмульсии, способной вывести мотор из строя, требуя последующего ремонта, подчеркнул эксперт.
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