Названы самые популярные электромобили в России

Рынок электрокаров в России демонстрирует значительный рост, подчеркивая потенциал этого сегмента. В 2023 году было продано 14 408 новых электрокаров, что на 366% больше, чем годом ранее, приблизившись к объемам продаж дизельных автомобилей.
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В этом росте лидируют китайский бренд Zeekr (3 741 экземпляр) и Volkswagen (2 103 экземпляра), особенно модели ID.4 и ID.6 из Китая. На третьем месте располагается отечественный Evolute с 2 028 проданными автомобилями. Цены на электрокары варьируются от 1,56 млн до 6,99 млн рублей, сообщает 110km.ru.
Анализ Топ-3 моделей:
Zeekr 001: Премиальный лифтбек от суббренда Geely, представляющий серьезную конкуренцию Porsche Taycan. Имеет элегантный дизайн, мощные электромоторы (272 или 544 л. с.) и богатое оснащение, включая матричные фары, натуральную кожу и аудиосистему Yamaha. Цена начинается от 6,99 млн рублей.
Tesla Model Y: Компактный кроссовер, собираемый в Китае на гигафабрике Tesla. Предлагает обновленный вариант салона, лучшую динамику и запас хода по сравнению с предыдущей моделью. Цена от 7,5 млн рублей.
Volkswagen ID.4: Первый кроссовер в семействе ID от Volkswagen. Отличается стильным дизайном, современным интерьером и различными опциями оснащения, включая цифровую панель приборов и систему автоматического торможения. Цена начинается от 3,0 млн рублей.
Общий тренд на рынке электрокаров в России указывает на растущий интерес к электрическим моделям, поддерживаемый разнообразием предложений от различных производителей.
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