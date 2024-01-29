Холод и безопасность: почему водителям стоит особенно внимательно следить за давлением в шинах зимой

В ГИБДД назвали давление в шинах, которое поможет избежать аварий зимой

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

В различных регионах России уже выпал первый снег, а температура воздуха стала заметно ниже нуля. В связи с этим многие водители упускают из виду, что при низких температурах уменьшается давление в шинах.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Портал njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы разобраться, почему важно следить за этим показателем, и как давление в шинах напрямую влияет на безопасность водителей и пассажиров.

Оптимальное давление в шинах можно легко узнать, обратившись к руководству по эксплуатации своего автомобиля или изучив информацию на наклейке, расположенной водительской двери. На первый взгляд, это кажется простой задачей: достаточно поддерживать шины на уровне, указанном там, и все будет в порядке. Однако в зимних условиях фактор холода оказывает свое воздействие.

Физика научила нас, что при охлаждении все вещества уменьшают свой объем, особенно это относится к газам. Предположим, что в мастерской по шиномонтажу вам накачали шину до рекомендуемых 2,2 или 2,4 атмосфер в теплом помещении. Однако, после установки шины на автомобиль, мороз начинает охлаждать ее, уменьшая давление примерно на 0,1 атмосферы за каждые 8 градусов.

Таким образом, начальные 2,2 или 2,4 атмосферы могут быстро снизиться до реальных 1,8 или 2 атмосфер. Незамеченное снижение давления может привести к тому, что вы отправитесь в путь с недокачанными шинами, что может вызвать неприятные ситуации.

Во-первых, при недокачанных шинах автомобиль теряет управляемость. В поворотах возможны отклонения от заданной траектории, что повлечет за собой непредсказуемые ситуации. Во-вторых, недокачанные шины создают большое сопротивление качению, что значительно увеличит расход топлива.

Кроме того, низкое давление в шинах способствует неравномерному износу, приводящему к истиранию боковых частей шин и ухудшению сохранности шипов.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется проверять давление в шинах и подкачивать их после того, как автомобиль провел несколько часов на улице. Такой подход позволяет учесть изменения температуры воздуха внутри шин и сравнить фактическое давление с рекомендациями производителя.