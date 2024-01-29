Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 деликатных вопросов: женское здоровье и сексуальность
Кошачьи чувства: между гордостью и глубокой привязанностью
Более 28 тысяч семейных ипотек выдано в Подмосковье
Экспериментируйте с фейхоа: он обладает удивительным вкусом
Американский биограф Зеленского предупредил, что его ждёт час расплаты
Как использовать в домашнем хозяйстве не понравившийся шапунь: 3 способа, о которых мало кто знал
Австралийские ученые: необходимо заниматься 40 минут, чтобы компенсировать 10-часовой сидячий рабочий день
Даниил Медведев за свою карьеру заработал больше призовых, чем Шарапова
Цифровой мониторинг чистоты в Московской области привел к выписке более 27 млн руб. штрафов
Холод и безопасность: почему водителям стоит особенно внимательно следить за давлением в шинах зимой

В ГИБДД назвали давление в шинах, которое поможет избежать аварий зимой

2:24
Авто

В различных регионах России уже выпал первый снег, а температура воздуха стала заметно ниже нуля. В связи с этим многие водители упускают из виду, что при низких температурах уменьшается давление в шинах.

В ГИБДД назвали давление в шинах, которое поможет избежать аварий зимой
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Портал njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы разобраться, почему важно следить за этим показателем, и как давление в шинах напрямую влияет на безопасность водителей и пассажиров.

Оптимальное давление в шинах можно легко узнать, обратившись к руководству по эксплуатации своего автомобиля или изучив информацию на наклейке, расположенной водительской двери. На первый взгляд, это кажется простой задачей: достаточно поддерживать шины на уровне, указанном там, и все будет в порядке. Однако в зимних условиях фактор холода оказывает свое воздействие.

Физика научила нас, что при охлаждении все вещества уменьшают свой объем, особенно это относится к газам. Предположим, что в мастерской по шиномонтажу вам накачали шину до рекомендуемых 2,2 или 2,4 атмосфер в теплом помещении. Однако, после установки шины на автомобиль, мороз начинает охлаждать ее, уменьшая давление примерно на 0,1 атмосферы за каждые 8 градусов.

Таким образом, начальные 2,2 или 2,4 атмосферы могут быстро снизиться до реальных 1,8 или 2 атмосфер. Незамеченное снижение давления может привести к тому, что вы отправитесь в путь с недокачанными шинами, что может вызвать неприятные ситуации.

Во-первых, при недокачанных шинах автомобиль теряет управляемость. В поворотах возможны отклонения от заданной траектории, что повлечет за собой непредсказуемые ситуации. Во-вторых, недокачанные шины создают большое сопротивление качению, что значительно увеличит расход топлива.

Кроме того, низкое давление в шинах способствует неравномерному износу, приводящему к истиранию боковых частей шин и ухудшению сохранности шипов.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется проверять давление в шинах и подкачивать их после того, как автомобиль провел несколько часов на улице. Такой подход позволяет учесть изменения температуры воздуха внутри шин и сравнить фактическое давление с рекомендациями производителя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Вера Брежнева смеется в ответ на скандальные обвинения Виктории Бони в эскорте
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года Любовь Степушова Атака БПЛА на базу США в Сирии: более 30 погибших Дмитрий Плотников
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Последние материалы
Директор Киркорова Максим Ситник наслаждается отдыхом в Майами и рассказывает о своих планах
7 экстремальных бьюти-лайфхаков из СССР: иголка для ресниц и пиво вместо лака для волос
Липкие капли на листьях орхидеи: удивительный цветок умоляет вас о помощи
Старые подушки опасны, комковаты и тверды: как вернуть им былой облик - бабушкины советы
Яркая паста со свёклой заставит по-другому посмотреть на макароны
Опасные сигналы: что делать, если собака демонстрирует агрессивное поведение
Глава ФТР Тарпищев: Потапова не собирается менять спортивное гражданство по примеру мужа
Прогноз-таро на 30 января для всех знаков Зодиака
В США заявили о недовольстве Украины одним из видов американских поставок
На постельном белье не будет желтых пятен, если воспользоваться этими 4 бабушкиными способами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников