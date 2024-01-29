Антирейтинг пьяных водителей: какие марки автомобилей лидируют по числу случаев нетрезвого управления

ГИБДД назвала марки автомобилей, которыми чаще всего управляют пьяные водители

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Научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения (НЦ БДД) при МВД России и Московский центр наркологии совместно разработали специальную методическую инструкцию для инспекторов ГИБДД с целью выявления водителей, находящихся на дороге в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

В этом документе предоставлены статистические данные о транспортных средствах, водители которых чаще всего находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Портал njcar. ru уточнил у представителя ГИБДД, какими автомобилями вероятнее всего управляют водители в пьяном состоянии.

Чаще всего сотрудники ГИБДД выявляют в нетрезвом состоянии водителей автомобилей российской марки LADA, включая модели советского производства ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. Эта категория транспортных средств составляет 28% от общего числа случаев.

На втором месте в данном антирейтинге находятся водители машин японской марки Toyota, их доля составляет 11%.

Третье место в списке автомобилей с нетрезвыми водителями занимают машины корейских производителей Kia и Hyundai — 6% от общего числа случаев.

Интересно отметить, что среди лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, довольно часто встречаются байкеры. Например, в этой категории наиболее часто выявляют водителей старых моделей мотоциклов "Иж" — 43,1% случаев. Немного реже, в 30% случаев, под воздействием алкоголя или наркотиков оказываются водители мотоциклов "Урал". На третьем месте среди нетрезвых мотоциклистов находятся владельцы мотоциклов Yamaha.