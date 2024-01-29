Исключения из правил: когда водителю разрешено покинуть место ДТП безнаказанно

Все водители осведомлены о том, что покидать место дорожно-транспортного происшествия является нарушением, за которое предусмотрены серьезные санкции, вплоть до лишения водительского удостоверения. Однако существуют определенные исключения.
Представитель ГИБДД, опрошенный порталом njcar. ru, разъяснил, в каких ситуациях водитель имеет право уехать с места аварии безнаказанно.
Ранее водителей, оставляющих место аварии, ожидало строгое наказание согласно статье 12.27 часть 2 КоАП РФ, что могло привести к лишению водительских прав на срок от одного года до полутора лет или аресту до 15 суток.
Даже в случае, если все участники инцидента не имели претензий друг к другу, закон требовал их оставаться на месте и ожидать прибытия сотрудников ГИБДД, что способствовало образованию серьезных пробок из-за мелких аварий.
В 2014 году были внесены поправки в ПДД, согласно которым водителю в определенных случаях не только разрешено, но и обязательно покинуть место ДТП. После столкновения водителю следует немедленно остановиться, включить аварийные мигалки и установить знак аварийной остановки.
Затем водитель должен руководствоваться наличием или отсутствием пострадавших.
Например, в случае ДТП водитель обязан доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, если нет возможности вызвать скорую помощь или отсутствует транспортное средство для перевозки пострадавшего. После этого он может вернуться на место ДТП и ожидать прибытия полиции.
Однако до отправления в больницу водитель должен уведомить полицию, а также зафиксировать местоположение всех транспортных средств и ориентиров на местности, связанных с ДТП, с использованием фото- и видеозаписи.
Если в результате ДТП никто не пострадал, а ущерб ограничился повреждением транспортных средств, водители обязаны убрать машины с дороги, если они препятствуют движению других автомобилей.
Прежде чем это сделать, они также должны задокументировать все детали события с помощью фото- и видеосъемки.
В случае отсутствия согласия между участниками ДТП, они должны уведомить полицию и дождаться указаний из дежурной части. Полицейский наряд может быть направлен на место, либо участникам ДТП могут предложить явиться в полицейский участок в соответствии с установленной процедурой.
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