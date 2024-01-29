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Исключения из правил: когда водителю разрешено покинуть место ДТП безнаказанно

ГИБДД перечислила случаи, когда водитель может безнаказанно покинуть место ДТП

2:26
Авто

Все водители осведомлены о том, что покидать место дорожно-транспортного происшествия является нарушением, за которое предусмотрены серьезные санкции, вплоть до лишения водительского удостоверения. Однако существуют определенные исключения.

ГИБДД перечислила случаи, когда водитель может безнаказанно покинуть место ДТП
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представитель ГИБДД, опрошенный порталом njcar. ru, разъяснил, в каких ситуациях водитель имеет право уехать с места аварии безнаказанно.

Ранее водителей, оставляющих место аварии, ожидало строгое наказание согласно статье 12.27 часть 2 КоАП РФ, что могло привести к лишению водительских прав на срок от одного года до полутора лет или аресту до 15 суток.

Даже в случае, если все участники инцидента не имели претензий друг к другу, закон требовал их оставаться на месте и ожидать прибытия сотрудников ГИБДД, что способствовало образованию серьезных пробок из-за мелких аварий.

В 2014 году были внесены поправки в ПДД, согласно которым водителю в определенных случаях не только разрешено, но и обязательно покинуть место ДТП. После столкновения водителю следует немедленно остановиться, включить аварийные мигалки и установить знак аварийной остановки.

Затем водитель должен руководствоваться наличием или отсутствием пострадавших.

Например, в случае ДТП водитель обязан доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, если нет возможности вызвать скорую помощь или отсутствует транспортное средство для перевозки пострадавшего. После этого он может вернуться на место ДТП и ожидать прибытия полиции.

Однако до отправления в больницу водитель должен уведомить полицию, а также зафиксировать местоположение всех транспортных средств и ориентиров на местности, связанных с ДТП, с использованием фото- и видеозаписи.

Если в результате ДТП никто не пострадал, а ущерб ограничился повреждением транспортных средств, водители обязаны убрать машины с дороги, если они препятствуют движению других автомобилей.

Прежде чем это сделать, они также должны задокументировать все детали события с помощью фото- и видеосъемки.

В случае отсутствия согласия между участниками ДТП, они должны уведомить полицию и дождаться указаний из дежурной части. Полицейский наряд может быть направлен на место, либо участникам ДТП могут предложить явиться в полицейский участок в соответствии с установленной процедурой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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