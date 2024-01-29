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Как продать автомобиль быстро и безопасно: пять ключевых правил от экспертов

Раскрыты пять секретов для самой быстрой продажи автомобиля с пробегом

2:44
Авто

В какой-то момент каждый владелец автомобиля сталкивается с необходимостью распродажи своего транспортного средства. Эксперты портала njcar. ru выделили пять ключевых принципов, которых следует придерживаться для быстрой, выгодной и безопасной продажи подержанного автомобиля.

Раскрыты пять секретов для самой быстрой продажи автомобиля с пробегом
Фото: flickr. com by JOHN LLOYD is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первое правило заключается в том, что задумываться о процессе продажи автомобиля следует задолго до его покупки. Это означает, что перед выбором конкретной марки и модели автомобиля необходимо провести анализ вторичного рынка, чтобы оценить ликвидность выбранного вами автомобиля.

Например, если вы рассматриваете автомобиль малоизвестного бренда, важно осознавать, что его продажа может занять продолжительное время и сопровождаться существенными потерями в стоимости.

Второе правило заключается в том, что перед продажей автомобиля необходимо изучить текущие цены на него на популярных интернет-площадках, таких как "Авито", "Авто.ру" и "Дром". Здесь вы можете получить информацию о реальной стоимости автомобиля, учитывая год выпуска, регион продажи, пробег, комплектацию и техническое состояние.

Основываясь на этих данных, можно установить адекватную цену для продажи своего автомобиля, добавив к средней стоимости дополнительные 5-7% для возможных торгов.

Третье правило заключается в правильной подготовке автомобиля к продаже. Проведите тщательную мойку кузова, осуществите химчистку салона и устраните царапины на кузове и оптике. После этого разместите объявление о продаже на самых посещаемых автомобильных сайтах рунета.

Особое внимание уделите качеству фотографий в объявлении, чтобы они предоставляли полное представление о вашем автомобиле. Кроме того, не забудьте максимально подробно описать комплектацию автомобиля.

Четвертое правило — уверенно ведите переговоры с покупателем и не соглашайтесь на снижение цены по телефону. Избегайте взаимодействия с "перекупами" и соглашайтесь на торг только при осмотре автомобиля. Если приходится соглашаться на снижение цены, делайте это в пределах, которые были заранее определены.

Пятое правило — после достижения окончательной договорённости о цене, создайте копию паспорта покупателя и составьте договор купли-продажи, а также акт приема-передачи автомобиля. Подписывать документы следует только после получения оплаты.

Для безопасности предложите перевести сумму сделки на банковскую карту или внести наличные на ваш банковский счет. Если предпочтительнее принять наличные, лучше приходите на сделку с надежным человеком, которому вы доверяете, и настаивайте на наличии свидетеля при передаче денег.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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