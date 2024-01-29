Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский заявил о вине Запада в начале СВО на Украине
Эксперты назвали самые турбулентные авиамаршруты
Его толстый ствол привлечет внимание: 5 условий выращивания на зависть всем денежного дерева
Футболист Дзюба признался, что не отказался бы сняться в продолжении сериала "Золотое дно"
"Я был молод и безумен" — Роберт Дауни-младший о себе молодом
ЕС ввёл санкции против главы Лиги безопасного интернета Мизулиной
Бывший генконсул России в Афганистане стал жертвой мошенничества
Китайцы раскупили продукты на российской ярмарке
Война с поганками: опасные для детей и животных грибы могут захватить весь участок неопытного дачника
Секреты моторов: почему немецкие авто лидируют по расходу масла, и как с этим бороться

Составлен ТОП-20 популярных автомобилей с самым большим расходом моторного масла

Авто

В современных моторах внутреннего сгорания часто наблюдается увеличенное использование моторного масла. Специалисты портала njcar.ru составили список из 20 легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, которые выделяются повышенным расходом масла.

Составлен ТОП-20 популярных автомобилей с самым большим расходом моторного масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Проблемы с потреблением масла наиболее распространены среди автомобилей немецкого производителя Volkswagen и связанных с ним брендов, таких как Skoda и Audi.

В данном рейтинге лидируют турбированные моторы из серии EA888 от VW с объемом 1,8 или 2,0 литра. Эти двигатели устанавливаются в различные модели автоконцерна, включая Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi Q3, Audi Q5, а также Volkswagen Golf, VW Tiguan, VW Passat, VW Jetta, а также Skoda Yeti, Skoda Superb и Skoda Octavia.

Среди автомобилей Audi наибольшие проблемы с потреблением масла испытывает 3,0-литровый мотор EA837, выпущенный в 2008 году. Повышенный расход масла связан с износом внутренней поверхности цилиндров и образованием отложений на поршневых кольцах.

Еще одним немецким автопроизводителем, заслуживающим упоминания, является BMW с моторами серий N45 и N46. Например, на BMW 3-й серии эти моторы начинают проявлять увеличенное потребление масла после пробега около 70-80 тысяч километров.

Даже японская компания Toyota столкнулась с этой проблемой на одном из своих двигателей, устанавливаемых в Toyota Corolla и Toyota Avensis. Этот агрегат объемом 1,8 литра из серии 1ZZ-FE также подвержен повышенному расходу масла.

В данном рейтинге также включены корейские двигатели G4KA/G4KD/G4NA, которые были установлены на автомобили Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed, выпущенные до 2018 года.

Эти моторы подвержены появлению задиров в цилиндрах на пробегах 80-100 тысяч километров, что приводит к увеличенному расходу масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года Любовь Степушова Атака БПЛА на базу США в Сирии: более 30 погибших Дмитрий Плотников
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Последние материалы
Составлен ТОП-20 популярных автомобилей с самым большим расходом моторного масла
Бывший генконсул России в Афганистане стал жертвой мошенничества
Китайцы раскупили продукты на российской ярмарке
Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года
Война с поганками: опасные для детей и животных грибы могут захватить весь участок неопытного дачника
Супергерои из СССР: сериал "Иные" появился в сети
Tasnim: Израиль ударил по центру иранских советников в Дамаске
NJCar.ru: Россия может отказаться от параллельного импорта автомобилей
В США объяснили причины отказа поставить Украине бомабрдировщики A-10
Новостройки в российских городах подорожали на 18,2% за 2023 г
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников