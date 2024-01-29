Секреты моторов: почему немецкие авто лидируют по расходу масла, и как с этим бороться

Составлен ТОП-20 популярных автомобилей с самым большим расходом моторного масла

В современных моторах внутреннего сгорания часто наблюдается увеличенное использование моторного масла. Специалисты портала njcar.ru составили список из 20 легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, которые выделяются повышенным расходом масла.

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Проблемы с потреблением масла наиболее распространены среди автомобилей немецкого производителя Volkswagen и связанных с ним брендов, таких как Skoda и Audi.

В данном рейтинге лидируют турбированные моторы из серии EA888 от VW с объемом 1,8 или 2,0 литра. Эти двигатели устанавливаются в различные модели автоконцерна, включая Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi Q3, Audi Q5, а также Volkswagen Golf, VW Tiguan, VW Passat, VW Jetta, а также Skoda Yeti, Skoda Superb и Skoda Octavia.

Среди автомобилей Audi наибольшие проблемы с потреблением масла испытывает 3,0-литровый мотор EA837, выпущенный в 2008 году. Повышенный расход масла связан с износом внутренней поверхности цилиндров и образованием отложений на поршневых кольцах.

Еще одним немецким автопроизводителем, заслуживающим упоминания, является BMW с моторами серий N45 и N46. Например, на BMW 3-й серии эти моторы начинают проявлять увеличенное потребление масла после пробега около 70-80 тысяч километров.

Даже японская компания Toyota столкнулась с этой проблемой на одном из своих двигателей, устанавливаемых в Toyota Corolla и Toyota Avensis. Этот агрегат объемом 1,8 литра из серии 1ZZ-FE также подвержен повышенному расходу масла.

В данном рейтинге также включены корейские двигатели G4KA/G4KD/G4NA, которые были установлены на автомобили Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed, выпущенные до 2018 года.

Эти моторы подвержены появлению задиров в цилиндрах на пробегах 80-100 тысяч километров, что приводит к увеличенному расходу масла.