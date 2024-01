Секреты моторов: почему немецкие авто лидируют по расходу масла, и как с этим бороться

В современных моторах внутреннего сгорания часто наблюдается увеличенное использование моторного масла. Специалисты портала njcar.ru составили список из 20 легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, которые выделяются повышенным расходом масла.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license