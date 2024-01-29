Освободите свой бюджет: как вернуть госпошлину через Госуслуги и автоинспекцию

Водителям объяснили, как вернуть оплаченные в ГИБДД деньги

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Каждый владелец автомобиля осведомлен о том, что Госавтоинспекция взимает плату за различные операции, такие как изменение данных о владельце транспортного средства или получение необходимых документов. Однако не всем известно, что уже уплаченные сборы можно вернуть. Эксперт Ирина Франк рассказывает о ситуациях и процедурах возврата.

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В каких случаях возможен возврат государственной пошлины?

Важно отметить, что все автовладельцы имеют право на полный возврат средств, уплаченных за услуги, предоставленные Госавтоинспекцией (ГИБДД). Это закреплено в налоговом кодексе Российской Федерации, как сообщает Naavtotrasse.ru.

Средства могут быть возвращены в следующих ситуациях: если, например, владелец автомобиля не сдал экзамен на получение водительских прав, несмотря на предварительную оплату. Также, если были внесены изменения в автомобиль, с уплатой сбора, но не было получено соответствующее разрешение от Госавтоинспекции.

Иногда происходит ошибочная оплата, превышающая установленные нормы, и в таких случаях также предусмотрен возврат денежных средств.

Общее правило заключается в том, что возможен возврат за все услуги, предоставленные ГИБДД. Важно помнить, что с момента оплаты прошло не более трех лет, и заявление о возврате должно быть подано в соответствующее подразделение в течение этого периода.

Как осуществить возврат государственной пошлины?

Существует несколько способов вернуть уплаченные средства. Во-первых, можно лично посетить автоинспекцию. Во-вторых, есть возможность заполнить заявление на портале "Госуслуги", если оплата была проведена онлайн через этот ресурс.

При оплате в ГИБДД требуется предоставить определенный пакет документов, включая паспорт, чек об оплате (оригинал или копию) и заявление о возврате государственной пошлины с указанием банковского счета.

Эти документы следует предоставить в тот орган, в котором была произведена оплата. Обычно процесс возврата занимает около месяца.

При оплате государственной пошлины через портал "Госуслуги", сам портал не осуществляет возврат средств, поскольку не управляет ими. Тем не менее, на сайте можно подать электронное заявление и записаться на прием в ГИБДД, и запрос будет рассмотрен в течение 30 дней.