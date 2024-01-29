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Необычные нарушения: что многие водители не знают о ПДД и как им избежать штрафов

В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав

2:19
Авто

Даже при отсутствии специализированных знаний в автомобильной сфере и правилах дорожного движения становится очевидным, что многие современные водители не всегда придерживаются установленных норм.

В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Они совершают нарушения, полагая, что их действия не являются нарушениями вовсе. На портале njcar.ru был проведен опрос у представителя ГИБДД, который раскрыл наиболее частые ошибки в интерпретации Правил дорожного движения, которые могут привести к потере водительских прав, даже у опытных водителей.

Иногда водители оказываются на дорогах без видимой разметки, вызванной стиранием или недавними дорожными работами. Многие считают, что в отсутствие сплошной линии разметки можно безопасно двигаться по встречной полосе. Однако, согласно пункту 9.1 Правил Дорожного Движения (ПДД), на двухполосной дороге с установленным знаком "Обгон запрещен", даже без разметки выезд на полосу встречного движения считается нарушением.

На широких участках с четырьмя и более полосами, согласно пункту 9.2 ПДД, "запрещается выезжать на сторону дороги для встречного движения". Таким образом, даже без дорожной разметки на широких трассах можно лишиться водительских прав.

За нарушение правил, связанных с выездом на полосу встречного движения, предусмотрено штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на 4-6 месяцев. При повторном нарушении в течение года применяется только лишение прав.

Распространенным заблуждением среди водителей является мнение, что можно проезжать на желтый сигнал светофора без остановки. Однако, согласно пункту 6.2 ПДД, движение на желтый сигнал запрещено, за исключением случаев, прописанных в пункте 6.14 ПДД. Этот пункт разрешает движение на желтый сигнал только при невозможности остановиться без экстренного торможения.

Многие водители, недооценивая это правило, продолжают движение на желтый свет. Нарушение может привести к штрафу в размере 1000 рублей даже при наличии уважительных причин. Повторное нарушение может повлечь более серьезные штрафы, включая лишение права управления транспортным средством на 4-6 месяцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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