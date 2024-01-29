Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль

Четыре веские причины избавиться от автомобиля прямо сейчас

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В какой-то момент каждый владелец автомобиля сталкивается с решением о продаже своего транспортного средства. Эксперты портала njcar. ru выделяют четыре основных признака, которые могут указывать на неотложность избавления от вашего авто.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain

Первым признаком того, что пора продавать автомобиль, является появление коррозии на кузове. Обычно это проявляется в виде ржавчины на колесных арках, дверных краях и капоте. Также возможны скрытые очаги коррозии на днище, в дренажных отверстиях и даже под запасным колесом в багажнике.

Хотя мелкие точечные ржавчины от сколов обычно не требуют серьезного внимания, системная коррозия кузова — это веская причина задуматься о продаже.

Вторым признаком, который может подтолкнуть к решению продать автомобиль, является увеличение расхода топлива или масла. Повышенный расход масла часто говорит о необходимости капитального ремонта двигателя, который в настоящее время может стать довольно дорогим.

Постоянный рост расхода топлива или масла также может стать стимулом для замены вашего автомобиля на более экономичную модель.

Третьим признаком необходимости продажи машины может быть выход из строя автоматической коробки передач. Ремонт или замена такой трансмиссии может обойтись в цену бюджетного подержанного автомобиля, что также может послужить веской причиной рассмотреть возможность смены транспортного средства.

И, наконец, стоит рассмотреть возможность продажи автомобиля, если постоянные мелкие и серьезные поломки стали обыденным явлением для владельца. По мнению экспертов, если расходы на постоянный ремонт и обслуживание автомобиля превышают 20 тысяч рублей за каждые 10 тысяч километров пути, это может быть сигналом о необходимости сменить машину.

В итоге такая замена может оказаться более экономичной, чем постоянные затраты на автосервис.