Как правильно реагировать на "обочечников": советы ГИБДД и оптимальные решения для водителей

Почему опасно преграждать дорогу обочечникам

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Заторы и транспортные пробки на дорогах России — обычное явление. В таких обстоятельствах некоторые водители выбирают обход пробки, двигаясь по обочине, поднимая пыль и грязь, что создает неудобства для других участников движения.

Фото: Wikipedia by Prayitno

Существует вопрос о том, стоит ли уступать дорогу таким водителям, и можно ли использовать свой автомобиль, чтобы предотвратить нарушение правил и наказать нарушителей. Для выяснения этого вопроса портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД.

"Обочечники" — это особая категория водителей, нарушающих ПДД и проявляющих неуважение к другим участникам дорожного движения. Они часто нарушают правила, считая, что им всё позволено, особенно если у них тонированный автомобиль. Такие действия могут вызвать раздражение у других водителей, которые, лишившись терпения, пытаются блокировать путь нарушителям.

Движение по обочине является нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Однако "обочечники", особенно если они регулярно используют один и тот же маршрут, часто знают места, где находятся инспекторы и камеры ГИБДД. Из-за этого они находятся в рядах законопослушных водителей, вызывая еще большее раздражение последних.

Некоторые водители, ошибочно руководствуясь правилом о помехе справа, пропускают "обочечников", хотя данное правило действует только в случае, если оба транспортных средства двигаются с соблюдением Правил Дорожного Движения (ПДД). В случае нарушения правил "обочечником" не обязательно уступать ему дорогу, но окончательное решение об этом остается на усмотрение каждого водителя.

Некоторые водители решают выехать на обочину, чтобы помешать тем, кто нарушает правила и проявляет агрессию на дороге. Инспекторы ГИБДД, увидев подобное нарушение, вероятно, накажут всю группу нарушителей.

Камеры видеонаблюдения, следящие за обочиной, не различают намерений водителей и фиксируют все нарушения без разбора. ГИБДД рекомендует не препятствовать движению "обочечников", чтобы избежать штрафов и неприятных последствий.

В данной ситуации лучшим решением будет проигнорировать нарушителя. Это поможет сохранить спокойствие и сохранность вашего автомобиля, так как на обочине могут быть острые предметы, такие как гвозди или саморезы, а поверхность обочины обычно не идеально ровная, если она не покрыта асфальтом.

В настоящее время, когда запчасти для ремонта автомобилей дорогие и дефицитные, наиболее разумным решением будет двигаться в своем ряду, соблюдая Правила Дорожного Движения. Нарушители должны будут нести ответственность за свои действия.