Эксперт журнала "За рулем" Виноградов предупреждает о проблемах с определенной версией Renault Duster на вторичном рынке.
Он отмечает, что "Дастеры" первого поколения в целом являются надежными и устойчивыми автомобилями, но рекомендует избегать версий с четырехступенчатой гидромеханической коробкой передач, особенно с автоматической трансмиссией.
Эксперт указывает на проблемы с динамикой, расходом топлива и ненадежностью этой конкретной трансмиссии, подчеркивая проблемы с теплообменником и соленоидами управления.
Рекомендация заменить соленоиды может возникнуть уже после 100 тысяч километров, и отсрочка в ремонте может привести к более сложным проблемам, таким как замена фрикционов.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.