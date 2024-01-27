Названа самая "опасная" и проблемная версия Renault Duster

Эксперт Виноградов рекомендует избегать версии Renault Duster с АКП на вторичном рынке

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Эксперт журнала "За рулем" Виноградов предупреждает о проблемах с определенной версией Renault Duster на вторичном рынке.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отмечает, что "Дастеры" первого поколения в целом являются надежными и устойчивыми автомобилями, но рекомендует избегать версий с четырехступенчатой гидромеханической коробкой передач, особенно с автоматической трансмиссией.

Эксперт указывает на проблемы с динамикой, расходом топлива и ненадежностью этой конкретной трансмиссии, подчеркивая проблемы с теплообменником и соленоидами управления.

Рекомендация заменить соленоиды может возникнуть уже после 100 тысяч километров, и отсрочка в ремонте может привести к более сложным проблемам, таким как замена фрикционов.