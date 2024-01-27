Китайские колеса: эксперты оценили качество китайской летней резины на авто

Китайские летние шины становятся все более популярными на российском рынке. Эксперты отмечают, что в отличие от зимней резины, качество китайских летних шин близко к европейским стандартам.
Некоторые топовые бренды, такие как Triangle и Sailun, предлагают высокое качество и хорошее сцепление с дорогой. Летняя резина из Китая пользуется спросом из-за своей более низкой стоимости по сравнению с европейскими брендами, она может быть на 1,5-2 раза дешевле.
Специалисты отмечают, что с течением времени китайская летняя резина, также как и китайские автомобили, может увеличить свою долю на российском рынке.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.