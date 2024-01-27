Китайские колеса: эксперты оценили качество китайской летней резины на авто

Китайские летние шины завоевывают российский рынок: эксперты рассказывают о качестве и стоимости

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Китайские летние шины становятся все более популярными на российском рынке. Эксперты отмечают, что в отличие от зимней резины, качество китайских летних шин близко к европейским стандартам.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Некоторые топовые бренды, такие как Triangle и Sailun, предлагают высокое качество и хорошее сцепление с дорогой. Летняя резина из Китая пользуется спросом из-за своей более низкой стоимости по сравнению с европейскими брендами, она может быть на 1,5-2 раза дешевле.

Специалисты отмечают, что с течением времени китайская летняя резина, также как и китайские автомобили, может увеличить свою долю на российском рынке.