Безопасная зарядка в пути: секреты правильного подключения телефона в автомобиле

Нужно правильно заряжать телефон в автомобиле, чтобы он не вышел из строя

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Журнал "За рулем" поделился советами о правильном способе зарядки телефона в автомобиле, чтобы избежать его поломок. С учетом того, что смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни водителей, заменяя навигаторы и бортовые компьютеры, а также выполняя базовые функции для срочных звонков и сообщений, они часто нуждаются в подзарядке во время поездок из-за интенсивного использования.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие автолюбители думают, что подзарядить телефон в машине просто – достаточно иметь кабель. Однако Никита Ефимов, руководитель направления по сервису "Мегафона", предупреждает, что неправильная зарядка в автомобиле может привести к поломкам телефона.

Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо, чтобы адаптер для зарядки обладал многоуровневой защитой от перегрева и короткого замыкания, чтобы избежать поломок не только самого адаптера, но и прикуривателя. Также при покупке провода следует обращать внимание на выходную мощность, которая, по словам специалиста, должна быть не менее 2А или 2,4А. Использование провода с выходной мощностью 1А приведет к медленной зарядке, особенно при использовании навигатора или других приложений во время зарядки. Рекомендуется выбирать витой провод для повышения надежности.

Никита Ефимов также подчеркнул, что не стоит злоупотреблять зарядкой смартфона в автомобиле, особенно если это не обязательно. Это может привести к быстрому износу батареи и потере ей способности долго удерживать заряд.