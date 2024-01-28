Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю

Автоэксперты развеяли мифы о надежности и экономичности МКПП

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Считается, что с точки зрения надежности механическая коробка передач превосходит автоматическую, обеспечивая при этом более эффективное топливопотребление. Однако эксперты портала njcar разоблачили распространенные заблуждения относительно механических коробок передач.

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Многие водители считают, что техническое обслуживание "механики" стоит значительно дешевле, чем "автомата". Специалисты утверждают, что такое мнение применимо лишь к наиболее простым коробкам передач, которыми были оснащены классические модели от АВТОВАЗа.

Современные механические коробки передач, включая дорогостоящие компоненты, такие как двухмассовый маховик, требуют регулярного обслуживания после 150 тысяч километров пробега, что связано с заметными финансовыми затратами.

Другое распространенное заблуждение касается замены трансмиссионного масла. Многие владельцы автомобилей полагают, что смазки в механической коробке хватит на весь период эксплуатации КПП. Однако регулярная замена масла в механической коробке необходима не реже, чем каждые 70-80 тысяч километров пробега.

Кроме того, эксперты отмечают, что механическая коробка передач не является самой экономичной с точки зрения расхода топлива, который в значительной степени зависит от индивидуального стиля вождения. Например, автомобиль, оснащенный "роботом" с двойным сцеплением (DSG от Volkswagen), фактически потребляет меньше топлива, чем большинство автомобилей с современной механической коробкой передач.

И, наконец, миф о безоговорочной надежности "механики" также развенчан. Ресурс современных механических коробок передач ограничен и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Исключительную надежность можно отметить лишь у наиболее простых МКПП, установленных на автомобилях двадцати или тридцати летней давности.