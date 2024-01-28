Как отстоять свои права: пять требований ГИБДД, которые водители имеют право проигнорировать

Пять требований инспектора ГИБДД, которые водители имеют право не исполнять

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Сотрудники ГИБДД иногда используют юридическую неосведомленность водителей, что дает им возможность воздействовать на обычных граждан и оказывать на них психологическое давление.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Многие автовладельцы считают, что каждая просьба полицейского обязательна, но это не всегда верно. Портал njcar.ru выделил 5 требований инспектора ДПС, которые водители имеют право проигнорировать.

Законные требования полицейских обязательны, в то время как их просьбы могут быть проигнорированы. Сотрудники ГИБДД хорошо знают об этом, но редко информируют водителей.

Правоохранительные органы имеют право требовать, чтобы водитель покинул салон автомобиля только в определенных случаях, таких как оформление постановления о досмотре, задержание машины или водителя, или отстранение от управления транспортным средством из-за алкогольного опьянения. В остальных ситуациях полицейские не имеют права тревожить водителя.

Согласно Пункту 93.3 Приказа МВД N664, сотрудник ГИБДД может предложить владельцу автомобиля занять место в патрульной машине или пройти в служебное помещение для оформления процессуальных документов. Водитель вправе отказаться, и угрозы административным арестом за "неповиновение" будут незаконными.

"Осмотр" — визуальное исследование салона через окна. Открытие багажника и проверка его содержимого — это уже досмотр, который должен быть зарегистрирован на видео или проводиться в присутствии свидетелей. Только в этом случае требование полицейского соответствует закону.

Требование "дыхнуть" нарушает закон. В этом случае можно отказаться от просьбы. Другая ситуация — требование пройти алкотестер. Полицейский вправе это сделать после составления протокола об отстранении от управления автомобилем в присутствии свидетелей.

Если полицейский согласен подождать, пока вы привезете забытые дома документы, он не имеет права требовать залог в виде паспорта, согласно Приказу МВД N80.