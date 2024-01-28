Опасности и проблемы: почему лучше не складывать зеркала авто в холодное время года

Почему не стоит складывать боковые зеркала автомобиля зимой

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Эксперты "За рулём" поделились рекомендациями по поводу того, почему зимой не стоит складывать боковые зеркала автомобиля. Существует несколько аргументов против этой практики, несмотря на наличие некоторых преимуществ в целом.

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Многие современные модели автомобилей оснащены функцией автоматического складывания зеркал, которая может активироваться при использовании центрального замка или посредством кнопки. Кроме того, многие владельцы машин могут складывать зеркала вручную. Однако, зимой этого следует избегать, несмотря на положительные стороны данной опции.

При ручном складывании зеркал приходится обходить автомобиль, что представляет риск скольжения. Кроме того, существует вероятность загрязнения зеркал грязью или антигололёдными реагентами, которые быстро накапливаются на этих элементах в холодное время года. Также водители могут забыть вернуть зеркала в нормальное положение, особенно утром в темноте.

В случае автоматического складывания зеркал зимой возможны сбои из-за низких температур. Также существует риск повреждения кожуха зеркал или задержки в работе механизма из-за примёрзшего снега и льда. Эти проблемы могут привести к поломке электрического привода.

Если между зеркалом и кузовом образуется лед, открытие зеркал может повредить пластиковый кожух или лакокрасочное покрытие автомобиля. Это также может привести к поломке крепления зеркала.

В связи с этим эксперты рекомендуют отключать функцию автоматического складывания боковых зеркал зимой и складывать их вручную только в случае необходимости.