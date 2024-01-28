За рулем безопасности: как измерения и тестирование ГИБДД помогают предотвращать аварии из-за неисправной техники

Как инспектор ДПС определяет неисправности автомобиля прямо на дороге

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Состояние техники автомобиля непосредственно влияет на безопасность всех участников движения. Неисправности тормозов, рулевого управления или нештатные лампы в фарах представляют серьезную угрозу на дороге и могут вызвать ДТП.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru информацией о специальном оборудовании, которое используется инспекторами ДПС, принципе его работы и способности выявлять проблемы с автомобилями.

Люфтомер — это устройство, предназначенное для выявления серьезных дефектов в системе рулевого управления автомобиля.

Ранее было сложно оценить износ рулевой рейки на месте, но теперь сотрудник ГИБДД может получить точные данные с помощью этого прибора.

Согласно требованиям Технического регламента, использование легковых автомобилей с люфтом в системе рулевого управления более 10 градусов запрещено в России.

Процедура измерений осуществляется следующим образом: инспектор устанавливает каретку с угломерной шкалой в центр рулевого колеса, а динамометр крепится на ободе руля. Во время вращения руля прибор регистрирует разницу в усилиях, необходимых для начала движения, и фиксирует угол, при котором механизм начинает передавать крутящий момент на рулевую рейку.

Еще одним инструментом является цифровой штангенциркуль, предназначенный для измерения остаточной высоты протектора шин. Если остаточная высота протектора уменьшается до 1,5 мм на летних шинах или не превышает 4 мм на зимней резине, эксплуатация машины с такими шинами будет запрещена, а водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Тестеры фар используются для выявления неисправной оптики автомобиля в полевых условиях. Даже стандартные фары могут быть неправильно настроены, ослепляя встречных водителей, вместо того чтобы корректно освещать дорогу.

В ГИБДД есть специальные приборы для проверки соответствия оптики требованиям ГОСТа, которые также способны выявлять нестандартные лампы.

ГИБДД напоминает, что при обнаружении нестандартных ламп в фарах штраф составит 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Кроме того, владельцу выдается предписание на устранение неисправности или легализацию изменений в конструкции транспортного средства в течение 10 дней.

В противном случае автомобиль может быть снят с регистрации из-за подобных модификаций.