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Как избежать удвоенных штрафов ГИБДД: правила своевременной оплаты штрафов и сроки

В ГИБДД объяснили, можно ли не оплачивать штрафы за нарушения ПДД

2:00
Авто

Некоторые водители, получившие штрафные уведомления от ГИБДД, решают проигнорировать оплату. Эксперты портала njcar. ru объяснили, что в случае игнорирования оплаты, ожидается новый штраф, причем его сумма будет удвоена.

В ГИБДД объяснили, можно ли не оплачивать штрафы за нарушения ПДД
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

В соответствии с пунктом 2 статьи 32, частью 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, водителям предоставляется срок в 60 дней для урегулирования штрафов. Неисполнение этого обязательства считается просроченным штрафом.

Таким образом, если водитель не оплачивает штраф за первое нарушение ПДД, к этому правонарушению добавляется еще одно — неуплата.

Последствия этого нарушения гораздо серьезнее, чем первоначальное, и Административный кодекс предусматривает дополнительное финансовое наказание в виде удвоенного штрафа, который не может быть менее тысячи рублей. Это положение закреплено в статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, закон предусматривает альтернативу: административный арест на срок до 15 суток или 50 часов обязательных работ.

Удвоенный штраф за несвоевременную оплату основного долга не освобождает водителя от обязательства уплатить предыдущий штраф. Другими словами, автомобилисты-должники вынуждены будут погасить три штрафа, а не один.

Для наглядности предположим, что водитель отказался от медицинского освидетельствования и был оштрафован на 30 000 рублей. В случае неуплаты, к этой сумме прибавится еще 60 000 рублей, и в общей сложности задолженность водителя составит 90 000 рублей.

В ГИБДД советуют как можно скорее оплачивать выписанные штрафы. Если вы сделаете это немедленно, вам придется уплатить только половину суммы. Важно, чтобы оплата производилась в течение 20 дней с момента получения квитанции, иначе водителю придется оплатить штраф в полном объеме.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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