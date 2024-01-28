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Когда инспектор ДПС имеет право проверить багажник: разъяснение правил и защита ваших прав

В ГИБДД объяснили, может ли водитель не открывать багажник по требованию инспектора ДПС

1:54
Авто

Проверка автомобиля — не самая приятная процедура, с которой водители, как правило, не хотели бы сталкиваться. Исследование портала njcar. ru раскрывает, в каких случаях инспектор ДПС имеет право запросить открытие багажника автомобиля.

В ГИБДД объяснили, может ли водитель не открывать багажник по требованию инспектора ДПС
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

В соответствии с действующим законодательством, процедура проверки транспортного средства строго регулируется. Полицейские не могут проводить проверку авто без достаточной причины, но иногда запрос инспектора открыть багажник считается законным.

Например, если причиной остановки машины стало нарушение правил дорожного движения, закон предоставляет инспектору право осматривать или даже обыскивать транспортное средство.

В соответствии с Законом о полиции, проверка автомобиля подразумевает только визуальную оценку транспортного средства. Этот процесс осуществляется без участия свидетелей. Предполагается, что владелец автомобиля в таком случае должен сам открывать багажник, бардачок и двери.

Все вышеперечисленные действия полицейских не считаются обыском. Однако, если водитель откажется добровольно предоставить доступ к содержимому багажника, сотрудник ГИБДД может начать проверку или обыск транспортного средства в соответствии со статьей 27.9 КоАП РФ, предварительно пригласив двух свидетелей.

Инспектор может также прикасаться к предметам в машине при необходимости, но только при наличии свидетелей и в присутствии камеры для видеозаписи.

Если инспектор ГИБДД начинает проверку без свидетелей и без оформления соответствующей документации, такое действие является незаконным. В таких ситуациях рекомендуется зафиксировать процесс на видео с помощью смартфона.

Также стоит обратить внимание на возможных свидетелей подобных незаконных действий. При необходимости водитель может обратиться в суд с жалобой на действия полицейских.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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