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Тайны дорожной полиции: что заставляет инспектора ДПС останавливать ваш автомобиль

ГИБДД назвала автомобили, которые чаще всего останавливают инспекторы ДПС

2:39
Авто

На первый взгляд большинство легковых автомобилей, передвигающихся по дороге в общем потоке, кажутся практически одинаковыми для обычного человека. Их различия могут быть выражены только в марке, модели, размерах, типе кузова и окраске.

ГИБДД назвала автомобили, которые чаще всего останавливают инспекторы ДПС
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако для опытного сотрудника полиции, проведшего значительную часть своей карьеры на дороге, такой уличный пейзаж предстает в ином свете. На портале njcar.ru было выяснено, каким образом инспектор ДПС выбирает тот или иной автомобиль для остановки.

Каждый сотрудник ГИБДД опирается на свой профессиональный опыт. Некоторые из них способны мгновенно выявить потенциальные нарушения, следя за движением транспортного средства, другие делают выводы, оценивая внешний вид водителя, в то время как третьи ориентируются на общее состояние машины.

Тем не менее, существуют общие признаки, которые привлекают внимание в любом случае.

Прежде всего, представители ГИБДД обращают внимание на внешний вид автомобиля: состояние номерных знаков, работоспособность световых устройств, целостность стекол и общее состояние кузова.

Основанием для остановки может служить необычная окраска автомобиля или отсутствие определенных элементов, таких как бампер, решетка радиатора, боковое зеркало, капот и так далее.

Кроме того, внимание ГИБДД привлекают старые автомобили с ржавым кузовом, отсутствием глушителя или высоким уровнем выбросов дыма из выхлопной системы.

Естественно, сотрудники полиции тщательно анализируют внешность и поведение водителей. Например, подозрения могут возникнуть, если водитель что-то жует за рулем или надевает затемненные очки в пасмурную погоду. Опытный полицейский может заметить подозрительное поведение даже по движениям головы водителя.

Полицейский обращает внимание на тех, кто выделяется в потоке своим необычным стилем вождения. Подозрения могут вызвать автомобили, двигающиеся с избыточной скоростью и частыми маневрами между рядами, а также те, которые двигаются медленно, задерживая другие автомобили.

Легко предположить, что любое нарушение ПДД, выявленное полицейскими, может привести к немедленной остановке и наложению штрафа. Сотрудники ДПС также могут остановить водителя, если он забыл пристегнуться, не включил фары в соответствующей ситуации или не очистил оптику и номер от грязи.

Вероятность встречи с дорожной полицией возрастает, особенно во время специальных операций ГИБДД, а также при совпадении внешних характеристик вашего автомобиля с ориентирами полиции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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