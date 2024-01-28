Пять безобидных предметов в автомобиле, за которые грозит серьезный штраф от ГИБДД

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Большинство водителей осведомлены о том, что в автомобиле не рекомендуется перевозить запрещенные предметы, такие как оружие, наркотики, яды и аналогичные материалы, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами, в частности с сотрудниками ГИБДД. Тем не менее, как подчеркивает портал njcar.ru, даже при транспортировке разрешенных предметов в салоне автомобиля могут возникнуть неприятные последствия.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Государство уделяет особое внимание вопросам, связанным с производством и перемещением алкогольных напитков. Это важно помнить всем, кто занимается изготовлением домашних спиртных напитков.

Например, при перевозке нескольких бутылок самодельного вина из фруктов или ягодной настойки на крепком алкоголе следует учитывать, что с точки зрения закона существуют ограничения и особенности.

Если вы планируете переместить партию домашнего алкоголя с садового участка в городскую квартиру, и объем вашей продукции превышает 10 литров, вам грозит штраф от ГИБДД в размере от 3000 до 5000 рублей и конфискация напитков в соответствии со статьей 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проблемы с полицией в отношении перевозки оружия часто возникают у охотников. Если правоохранитель замечает нарушения правил перевозки оружия в автомобиле, согласно части 2 статьи 20.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, владельцу грозит штраф от 500 до 1000 рублей и даже конфискация охотничьего оружия. Такие же правила распространяются на пневматическое оружие, включая нелегкое, не требующее лицензирования.

Не стоит радоваться, если ваш друг-охотник предлагает вам в подарок мясо от кабана или лося. Если у вас нет официальных документов, подтверждающих законное происхождение продукта, вы можете быть оштрафованы за браконьерство по статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа колеблется от 500 до 4000 рублей.

Также следует быть осторожным при перевозке березки или елочки из леса для посадки возле дома. Если в салоне вашего автомобиля обнаружат такие растения, вам может грозить штраф от 20 000 до 40 000 рублей в соответствии со статьей 8.28 Кодекса об административных правонарушениях. Этот штраф накладывается за незаконный вывоз деревьев и кустарников из леса.