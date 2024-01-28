Секреты идеальной парковки: что говорит ГИБДД о частых ошибках водителей

В ГИБДД назвали пять обидных ошибок водителей на парковке, приводящих к ДТП или штрафам

Навык легкой парковки автомобиля, соблюдение правил и умение маневрировать на стоянке развиваются у водителей с опытом. Согласно информации от представителя ГИБДД, портал njcar. ru выяснил, какие нарушения ПДД и ошибки чаще всего совершают водители при парковке.

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Один из важных навыков, который формируется с опытом вождения, — это точная оценка размеров автомобиля. У водителей без развитого глазомера расчеты могут быть неточными. Это может привести к ошибкам в определении угла поворота при выезде задним ходом с перпендикулярной парковки и, следовательно, к возможному столкновению с другим автомобилем.

Отсутствие навыка одновременного контроля за передней, боковой и задней частями автомобиля также может вызвать трудности при парковке, приводя к царапинам, потертостям и вмятинам на кузове.

Новички, управляющие автомобилями с низким клиренсом, часто допускают ошибку при парковке и могут задевать бордюры. Это может привести к царапинам на переднем свесе или даже потере бампера.

Отсутствие достаточного пространства при парковке может привести к оставлению автомобилей близко к пешеходному переходу, что влечет за собой штраф в размере 1000 рублей по статье 12.19. КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки.

Кроме того, неправильная парковка может заблокировать выезд для других транспортных средств, что также подлежит штрафу, достигающему 2 тысяч рублей.