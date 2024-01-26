Какие транспортные средства можно управлять с водительскими правами категории B?

Представитель ГИБДД в беседе с порталом njcar.ru разъяснил, какие виды транспорта разрешено управлять с водительскими правами категории B, предназначенными для автомобилей.
Владельцы прав B имеют право управлять трициклами, квадрициклами, а также мототехникой категории A1, включая квадроциклы и мотовездеходы. Нововведение с декабря 2023 года расширило права категории B на управление квадроциклами. Однако использование самоходного транспорта требует соблюдения определенных условий, включая наличие договора аренды и предоставление инструкций по безопасности.
Кроме того, владельцы прав B могут управлять легкой мототехникой, такой как скутеры и мотороллеры, с максимальным объемом двигателя 50 куб. см. и максимальной скоростью 50 км/ч.
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