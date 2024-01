Автоэксперты назвали роковые ошибки при прикуривании автомобиля в мороз: может загореться

Эксперты портала njcar. ru предостерегают водителей от распространенных ошибок при "прикуривании" автомобиля зимой. Они подчеркивают, что при морозе, если стартер работает нормально, проблема может быть в системе зажигания, и "прикуривание" не всегда является оптимальным решением.

Фото: Wikipedia by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0