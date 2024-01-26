Автоэксперты назвали роковые ошибки при прикуривании автомобиля в мороз: может загореться

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Пять ошибок при "прикуривании" автомобиля зимой: что может пойти не так

Авто

Эксперты портала njcar. ru предостерегают водителей от распространенных ошибок при "прикуривании" автомобиля зимой. Они подчеркивают, что при морозе, если стартер работает нормально, проблема может быть в системе зажигания, и "прикуривание" не всегда является оптимальным решением.

Пять ошибок при "прикуривании" автомобиля зимой: что может пойти не так
Фото: Wikipedia by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

При рекомендованном "прикуривании" следует соблюдать правильную последовательность подключения проводов, избегать подключения клемм с разной полярностью, и использовать качественные провода с сопоставимой емкостью и напряжением аккумуляторов.

Ошибки при "прикуривании" могут привести к сбоям в системах и даже к возгоранию автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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