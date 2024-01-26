Автоэксперты назвали роковые ошибки при прикуривании автомобиля в мороз: может загореться

Эксперты портала njcar. ru предостерегают водителей от распространенных ошибок при "прикуривании" автомобиля зимой. Они подчеркивают, что при морозе, если стартер работает нормально, проблема может быть в системе зажигания, и "прикуривание" не всегда является оптимальным решением.
При рекомендованном "прикуривании" следует соблюдать правильную последовательность подключения проводов, избегать подключения клемм с разной полярностью, и использовать качественные провода с сопоставимой емкостью и напряжением аккумуляторов.
Ошибки при "прикуривании" могут привести к сбоям в системах и даже к возгоранию автомобиля.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.