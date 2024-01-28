Секреты ПДД: когда можно проехать на красный свет безнаказанно

Красный светофор является сигналом о запрете движения, согласно Правилам дорожного движения. Однако существует несколько аспектов, которые делают этот вопрос менее однозначным. Исследование портала njcar.ru позволило узнать у представителя ГИБДД, в каких случаях водитель может проехать на красный свет безнаказанно.
В большинстве ситуаций Правила ГИБДД категорически запрещают водителю двигаться при горящем красном свете. Это нарушение подлежит штрафу в размере 1000 рублей в соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ.
При повторном нарушении, зафиксированном инспектором ГИБДД, водителя ожидает более серьезное наказание: штраф в размере 5000 рублей или даже лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Проезд через железнодорожный переезд на красный свет также может повлечь штраф в размере 1000 рублей или лишение водительских прав на период от 3 до 6 месяцев.
Однако следует отметить несколько исключений из этого правила. Согласно ПДД, пункт 6.15, водители и пешеходы обязаны следовать указаниям регулировщика, даже если они противоречат светофору, дорожным знакам или разметке. Также существует правило (пункт 13.7), разрешающее движение на красный свет в случае начала движения на перекрестке при включенном разрешающем сигнале.
Важным моментом, связанным с движением на красный свет, является также регулирование ситуаций, описанных в пунктах 6.13 и 6.14 Правил дорожного движения. В случае экстренного торможения на желтый свет, водителю разрешено продолжить движение, если он не в состоянии безопасно остановиться, например, на перекрестке или перед светофором. Однако водитель должен обеспечить безопасные условия для выполнения данного маневра.
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