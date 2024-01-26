Представитель ГИБДД объяснил, когда полицейский может выписать два разных штрафа одновременно

Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка

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Портал njcar. ru рассказывает о том, как полицейские могут оштрафовать водителя сразу за два нарушения ПДД.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Согласно представителям ГИБДД, инспектор может выписать штрафы за несколько нарушений только в случае, если они относятся к разным статьям или частям одной статьи КоАП РФ и не связаны между собой как результат одного действия.

Поясняется, что при нарушениях, совершенных одномоментно, полицейские предпочитают оформлять протокол по наиболее строгому наказанию, что может привести к более высокому штрафу для водителя.