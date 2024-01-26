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Не штрафуемый порог превышения скорости в 2024 году: что знают водители о новых правилах?

В ГИБДД рассказали, что нужно знать водителям о допустимом превышении скорости в 2024 году

0:46
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Портал njcar. ru провел расследование о допустимом превышении скорости в 2024 году в России. Представитель ГИБДД подчеркнул, что не штрафуемый порог 20 км/ч не означает разрешенного превышения, а является лишь отсутствием текущего штрафа.

Водителям следует осознавать, что даже превышение на 19 км/ч является нарушением ПДД. Современные автоматические камеры, соответствующие стандартам, могут измерять скорость с минимальной погрешностью, что позволяет обсуждать возможное ужесточение правил о скоростных ограничениях

. Однако пока отсутствуют конкретные изменения в законодательстве, возможно, из-за высокого количества выписываемых штрафов за превышение скорости в стране.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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