Составлен рейтинг ТОП-10 самых доступных европейских моделей в России

Эксперты назвали ТОП-10 европейских авто по параллельному импорту в России

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Европейские автомобили, поставляемые в Россию через параллельный импорт, остаются востребованными. Лидером по доступности является Volkswagen Bora из Китая, стартуя от 2 500 000 рублей.

Skoda Octavia предыдущего поколения и Volkswagen Polo занимают второе и третье места соответственно. Skoda Kamiq и Volkswagen Lavida также входят в ТОП-5.

Skoda Octavia нового поколения A8, Volkswagen ID.3 — европейский электрокар, Skoda Karoq и Renault Express также представлены в рейтинге. ТОП-10 завершает Peugeot 2008, стоимостью 3 050 000 рублей.