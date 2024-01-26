Моторное масло на запас: как долго можно хранить и как избежать проблем

В сервисном центре рассказали, какой срок хранения моторного масла

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Снабжение запасными частями вызывает трудности, и водители все чаще имеют необходимые расходники, включая моторное масло, на запас. Специалисты портала njcar. ru выяснили, что хранение масла — задача требующая внимания.

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Моторное масло, как сочетание базового масла и присадок, имеет свой срок годности. В герметичной упаковке от производителя оно может сохранять свои свойства в течение 3-5 лет. Однако, при вскрытии упаковки воздух и влага могут повлиять на качество масла.

Использовать масло после истечения срока годности не обязательно приведет к его полной неисправности, но свойства могут измениться, что повлияет на эффективность смазки и вязкостные характеристики. Стоит ли рисковать использованием масла, хранящегося долго, решать каждому владельцу автомобиля.