Моторное масло на запас: как долго можно хранить и как избежать проблем

Снабжение запасными частями вызывает трудности, и водители все чаще имеют необходимые расходники, включая моторное масло, на запас. Специалисты портала njcar. ru выяснили, что хранение масла — задача требующая внимания.
Моторное масло, как сочетание базового масла и присадок, имеет свой срок годности. В герметичной упаковке от производителя оно может сохранять свои свойства в течение 3-5 лет. Однако, при вскрытии упаковки воздух и влага могут повлиять на качество масла.
Использовать масло после истечения срока годности не обязательно приведет к его полной неисправности, но свойства могут измениться, что повлияет на эффективность смазки и вязкостные характеристики. Стоит ли рисковать использованием масла, хранящегося долго, решать каждому владельцу автомобиля.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.